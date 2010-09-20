В УНІАН - прес-конференція представників Кембриджського університету

24 вересня 2010 року в 11:00 в прес-центрі агентства «УНІАН» (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція представників Університету Кембриджа .

Гості з Великобританії оголосять про початок програми з вивчення української мови, літератури і культури, яка постійно діятиме для студентів і аспірантів Кембриджського Університету. Програма направлена на формування образу сучасної України в наукових колах Великобританії і Західної Європи в цілому.

У прес-конференції візьмуть участь професор Департаменту славістики, Глава гуманітарних наук Кембриджського університету Саймон Франклін, глава Департаменту славістики Кембриджського університету Емма Віддіс і керівник української програми Кембриджського університету Рорі Фіннін.

Телефон для контактів: 050 330 22 32 e.smaglyuk@gmail.com.