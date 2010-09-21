У вихідні під Києвом - суд дамської честі і куртуазні танці

У «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 25-26 вересня відбудеться фестиваль «Гості стародавнього Києва».

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, на глядачів чекатиме унікальне видовище: відтворення побуту і подій XV століття на рівні найкращих європейських фестивалів – справжні кінні бої, суд дамської честі, масові битви та куртуазні танці.

«Вірою та правдою, життям та честю… Навіть складати присягу лицарі будуть за правилами, що існували у 15-му столітті. Якою була Західна Європа у ті часи, звичаї, традиції, вбрання ми покажемо на нашому фестивалі з максимальною історичною достовірністю», - сказав автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Учасниками фестивалю стануть члени клубів історичної реконструкції з України («Рота Святого Андрія», «Фландрія», «Світа Солсбері»), Молдови, Росії («Стара Бургундія», Білорусі («Борисфен»), Латвії («Чеширські стрілки»). Представники клубів постануть в образах мужніх європейських лицарів, прекрасних дам і ясновельможних панночок.

За словами організаторів фестивалю, відтворюючи образ епохи, реконструктори ретельно ставляться до кожної деталі – зброя, лати і тактика бою повністю відповідають історичній добі.

Однією з головних подій фестивалю стане лицарський турнір «Древо Олександра Великого» та реконструкція облоги замку. У грандіозній битві задіють оборонну споруду Ярославового подвір’я, яку вже використовували у фестивалі «Билини стародавнього Києва» для реконструкції бою під Білою Вежею у 990 році.

«На фестивалі гості обов’язково побачать поєдинки лицарів на конях. Ми знаємо, що це видовище всім дуже подобається, у всіх історичних романах, фільмах присутні такі епізоди, тому обіцяємо порадувати глядачів», - зауважив В.ЯНЧЕНКО.

Відвідувачі фестивалю зможуть на власні очі побачити, у яких умовах жили та воювали люди тієї епохи, а також вивчити декілька середньовічних танців. Для наймолодших відвідувачів фестивалю будуть відкриті ігрові майданчики та «Дітище».