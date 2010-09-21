Укрвакцина звинувачує американську компанію в шахрайстві

Державне підприємство «Укрвакцина» подало позов до федерального суду в Портленді, штат Орегон (США) проти американської компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я України, позов поданий з метою відшкодування збитків, завданих в результаті шахрайства, змови і порушень відповідно до закону США про рекет і корумповані організації.

У позові йдеться, що у період з 2008 по 2009 рр. американська компанія, що належить офшорним фірмам, зареєстрованим в Белізі і на острові Ніуе у південній частині Тихого океану, зіграла ключову роль у змові з метою незаконного завищення цін на мільйони доз вакцин, призначених для використання в українській системі охорони здоров`я.

Згідно з матеріалами справи, вищезазначена компанія та інші змовники використовували офшорні підставні фірми для відмивання грошових надходжень, отриманих в результаті своїх махінацій, через банки в Латвії, США та інших країнах. «Передбачається, що в махінаціях було задіяно понад 50 млн. дол. США, виплачених «Укрвакциною» протягом кількох років. Про це стало відомо в результаті перевірок міжнародного фінансового аудиту», - сказано у повідомленні МОЗ.

Також прес-служба міністерства зазначає, що інформація про хід судового розгляду позову не може бути розголошена, оскільки справа пов`язана з посадовими особами іноземних держав.

*** Українське державне підприємство, що відповідає за закупівлю і зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення для Міністерства охорони здоров`я України.