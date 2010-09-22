"Київміськбуд" поставить у Києві систему "Розумний будинок"
Такий універсальний лічильник усього одразу
Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує розробити систему управління житловими будинками «Розумний будинок».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції віце-президент ХК «Київміськбуд» Сергій ДРАЧ.
За його словами, дану систему планується розробити і застосувати на споруджуваному об`єкті по вулиці Коперника, 9-11 у Києві.
«На одному з будинків, а саме – по вулиці Коперника, 9-11 ми плануємо впровадити систему «Розумний будинок». Я думаю, що це дасть змогу вийти на якісно новий рівень експлуатації будинку, який ми сьогодні будуємо», – сказав С.ДРАЧ.
У свою чергу президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР відзначив, що цей об`єкт будується за оборотні кошти холдингу, на сьогодні збудовано 10 поверхів житлового будинку.
«Ми поки що не залучали інвесторів на цей будинок. У нас є можливість або оптимізувати процес і в 2011 році запланувати його здачу в експлуатацію, або ще трохи потягнути з будівництвом і поекспериментувати», – додав він.
В.МОЖАР пояснив, що система управління «Розумний будинок» має на увазі автоматичний електронний облік житлово-комунальних послуг у будинку. Зокрема, крім обов`язкових для всіх будинків, що споруджуються «Київміськбудом», систем димовидалення, пожежогасіння, подання тепла, води, електроенергії, в будинку буде впроваджена система, яка управлятиме всіма системами в єдиному циклі за допомогою промислового комп`ютера і прочитуватиме показники електронних лічильників, що враховують витрати води, тепла, електроенергії тощо. «Таким чином, та організація, яка приймає будинок в експлуатацію, більше не потребує ходіння по квартирах, аби зняти покази лічильників», – додав він.
В.МОЖАР уточнив, що таким самим чином можуть управлятися системи охорони, пожежогасіння тощо. «Отже, ми сьогодні ставимо базу, яка управляє життєдіяльністю будинку, а до цієї бази можна додавати інші «навороти», – відзначив він.