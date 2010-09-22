"Київміськбуд" поставить у Києві систему "Розумний будинок"

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує розробити систему управління житловими будинками «Розумний будинок».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції віце-президент ХК «Київміськбуд» Сергій ДРАЧ.

За його словами, дану систему планується розробити і застосувати на споруджуваному об`єкті по вулиці Коперника, 9-11 у Києві.

«На одному з будинків, а саме – по вулиці Коперника, 9-11 ми плануємо впровадити систему «Розумний будинок». Я думаю, що це дасть змогу вийти на якісно новий рівень експлуатації будинку, який ми сьогодні будуємо», – сказав С.ДРАЧ.

У свою чергу президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР відзначив, що цей об`єкт будується за оборотні кошти холдингу, на сьогодні збудовано 10 поверхів житлового будинку.

«Ми поки що не залучали інвесторів на цей будинок. У нас є можливість або оптимізувати процес і в 2011 році запланувати його здачу в експлуатацію, або ще трохи потягнути з будівництвом і поекспериментувати», – додав він.

В.МОЖАР пояснив, що система управління «Розумний будинок» має на увазі автоматичний електронний облік житлово-комунальних послуг у будинку. Зокрема, крім обов`язкових для всіх будинків, що споруджуються «Київміськбудом», систем димовидалення, пожежогасіння, подання тепла, води, електроенергії, в будинку буде впроваджена система, яка управлятиме всіма системами в єдиному циклі за допомогою промислового комп`ютера і прочитуватиме показники електронних лічильників, що враховують витрати води, тепла, електроенергії тощо. «Таким чином, та організація, яка приймає будинок в експлуатацію, більше не потребує ходіння по квартирах, аби зняти покази лічильників», – додав він.

В.МОЖАР уточнив, що таким самим чином можуть управлятися системи охорони, пожежогасіння тощо. «Отже, ми сьогодні ставимо базу, яка управляє життєдіяльністю будинку, а до цієї бази можна додавати інші «навороти», – відзначив він.