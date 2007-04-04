Учасники мітингів у Києві зможуть отримати екстрену медичну допомогу

В Києві створено оперативний штаб для забезпечення надання екстреної медичної допомоги учасникам масових заходів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, штаб створено при Головному управлінні охорони здоров’я за участі Міністерства охорони здоров’я. Його очолила начальник головного управління Людмила КАЧУРОВА. На штаб покладено завдання цілодобово відстежувати інформацію щодо перебігу подій у столиці для своєчасного реагування та надання необхідної допомоги.

Нині триває робота з розгортання стаціонарних медпунктів у центрі міста. Наразі вдалося отримати дозвіл на розміщення медпунктів у приміщеннях Міністерства охорони здоров‘я, що в Маріїнському парку, та медичній амбулаторії Шевченківського району, що на вул.Трьохсвятительській, 7.

На вулицях міста відбувається чергування виїзних лікарських бригад швидкої допомоги для надання, за потреби, своєчасної екстреної медичної допомоги учасникам заходів, госпіталізації їх до профільних відділень міських лікарень, а також медичного супроводу осіб.