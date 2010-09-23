Калузький губернатор розраховує на сприяння Азарова

Губернатор Калузької області Анатолій АРТАМОНОВ розраховує на сприяння прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВА в налагодженні зв`язків з регіонами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Калузі після переговорів з Надзвичайним і Повноважним Послом України в РФ Володимиром ЄЛЬЧЕНКОМ.

«Я думаю, що сьогодні не можна скидати з рахунків те, що Микола Янович (АЗАРОВ) є калужанином, а калужани завжди трепетно ставляться до своєї батьківщини. За його підтримки ми могли б встановлювати економічні й політичні контакти. А далі зацікавлені люди, які хочуть добитися успіху, ці контакти розвиватимуть», - сказав А.АРТАМОНОВ. (УНІАН: М.АЗАРОВ народився в місті Калуга, Росія.)

За словами губернатора, реально Калузька область вже зараз співробітничає з багатьма регіонами України, особливо у сфері ОПК, енергетики, цукровій промисловості та інших галузях.

«Але ми могли б співробітничати з Україною, зокрема кооперуватися, у виробництві комплектуючих для автомобілів - у нас зараз сильний автомобільний кластер формується, у виробництві сільськогосподарської продукції», - сказав А.АРТАМОНОВ.

За його словами, Україна має великий досвід у виробництві сільськогосподарської продукції, і цей досвід був би дуже корисний Калузькій області. Зокрема, в обміні насінням, племінною худобою.

«Дуже широкий спектр співпраці у нас відкривається зважаючи на те, що Калузька область є транзитною між Києвом і Москвою та іншими регіонами РФ, тому в регіоні створюється могутній регіональний логістичний центр», - сказав він. Це, на його думку, відкриває широкі перспективи в організації перевезення вантажів.

У свою чергу В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що велика кількість технопарків у Калузькій області і створений сприятливий інвестиційний режим свідчать, що Україні є чому повчитися в цьому регіоні Росії та взаємно збагатиться.

«Головною метою мого візиту до Калузької області є вивчення тих можливостей, які будуть корисні для міжрегіональної співпраці з будь-якою областю України», - сказав посол.

В.ЄЛЬЧЕНКО нагадав, що між Калузькою і Дніпропетровською областю вже досить давно підписана угода про партнерство, і зараз потрібно відновлювати ті зв`язки, що були.

«Калузька область не межує з Україною, але відстань до кордону не велика, і найголовніше - всі дороги на Київ так чи інакше ведуть через Калугу. Цим потрібно користуватися – це і транзит, і організація транспортування вантажів», - сказав посол.

Він також відзначив важливу роль Калузької області у співпраці двох країн у космічній сфері.

Він зазначив, що Україна і РФ в таких високотехнологічних галузях, як космос, авіабудування, суднобудування, автобудування, набагато більш конкурентоспроможні на світовому ринку.