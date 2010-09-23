Податковий кодекс ліквідовує спрощену систему оподаткування

У проекті Податкового кодексу практично ліквідовується спрощена система оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету захисту підприємців при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН, виступаючи вчора під час парламентських слухань на тему «Економічні реформи: реальність і очікування українського бізнесу».

Вона зазначила, що згідно з проектом Податкового кодексу фізичних осіб-підприємців практично позбавляють права використовувати спрощену систему оподаткування. «Залишаються якихось 5-10% від того, що на сьогодні існує, практично ліквідовують її (спрощену систему – УНІАН). При цьому уряд пропонує зменшити доходи платників єдиного податку і збільшити ставки (податків – УНІАН) за одержані доходи», – сказала О.ПРОДАН.

За її словами, «спрощенці» платять до бюджету більше податків, ніж платники податку на прибуток.

Щодо податкових канікул для малого бізнесу О.ПРОДАН відзначила, що в проекті Податкового кодексу передбачена велика кількість умов для тих підприємств, які хочуть ними скористатися, зокрема, розмір заробітної плати.

Вона запропонувала парламенту відхилити проект Податкового кодексу, зареєстрований 21 вересня у Верховній Раді, тому що він «не відповідає тим завданням, які ставив Президент щодо того, щоб наша економіка максимально інтенсивно розвивалася і забезпечила входження української економіки в двадцятку найсильніших».