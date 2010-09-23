З України видворили 8 злодіїв у законі

Міліція поточного року припинила злочинну діяльність 11 так званих "злодіїв у законі", 8 з них вже видворено з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Едуард ФЕДОСОВ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Цього року співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю припинили злочинну діяльність 11 "злодіїв у законі", які прибули до України з метою перерозподілу сфер впливу у кримінальному середовищі", - відзначив він.

Е.ФЕДОСОВ повідомив, що 8 з цих "злодіїв у законі" вже видворено з України із забороною в`їзду до нашої країни.

Кажучи про результати роботи підрозділів УБОЗ, Е.ФЕДОСОВ відзначив, що поточного року розкрито 30 умисних вбивств, зокрема 7 виконаних на замовлення, а також 10 замахів на вбивство.

Крім того, розкрито більш як 1 тис. злочинів у сфері службової діяльності, понад 300 фактів хабарництва. За матеріалами ГУБОЗ до відповідальності притягуються 16 суддів, 12 з них - за хабарництво.