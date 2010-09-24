Обшук у бердянській фірмі закінчився стрільбою: троє поранених

У Бердянську в результаті зіткнення співробітників декількох підприємств і співробітників підрозділу фіззахисту управління податкової міліції ДПАУ Запорізької області три людини одержали поранення.

Як повідомив УНІАН очевидець події, інцидент стався сьогодні близько 10.00.

«На 8-у ранку працівники кількох підприємств і фірм, офіси та прохідні яких розташовані в Бердянську за адресою: Мелітопольське шосе, 84 і 86, прийшли на роботу і виявили перед входом озброєних автоматами і пістолетами співробітників підрозділу фіззахисту Управління податкової міліції ДПАУ Запорізької області в масках, які нібито забезпечували проведення обшуку на фірмі, яка орендувала одне з приміщень за адресою: Мелітопольське шосе, 84. Саме під цим приводом вони й не пропускали нікого на робочі місця», - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, через 1,5 години перебування на вулиці перед офісами і прохідними працівники (близько 100 осіб) спробували прорватися на свої робочі місця і саме в цей момент прозвучали постріли.

«У результаті події три людини – співробітники підприємств - одержали кульові поранення: двоє в ноги, один в область стегна», - повідомив очевидець події.

У керівництві прокуратури Запорізької області УНІАН факт події із стріляниною в Бердянську підтвердили. «Дійсно, сьогодні близько 10-ої ранку в результаті зіткнення, в якому з одного боку брали участь співробітники підрозділу фіззахисту Управління податкової міліції ДПАУ Запорізької області, а з іншого робітники заводів і фірм, три люди одержали поранення й госпіталізовані», - констатували в керівництві прокуратури Запорізької області.

Водночас у прокуратурі відмовилися уточнити, хто саме стріляв і наскільки серйозні поранення у постраждалих.

«На даний момент прокуратурою Запорізької області проводиться перевірка, і робити якісь твердження до її завершення ми не можемо», - повідомили в керівництві прокуратури Запорізької області.