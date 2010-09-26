Янукович: містечко гідробудівельників стало перлиною Нижнього Дніпра

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав жителів Нової Каховки Херсонської області та Антрацита Луганської області з днем міста.

У розміщеному на офіційному сайті глави держави привітанні жителям Нової Каховки В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «своїм заснуванням Нова Каховка зобов`язана будівництву Каховської ГЕС, яка не тільки зміцнила енергетичну потужність держави, але й завдяки створенню найбільшого в Україні водосховища забезпечила водою посушливі райони Херсонщини та Криму».

«На місці, де панували Олешківські піски і бушували степові суховії, народилася чудова паркова зона, зазеленіли дерева та сади. Архітектурні рішення Нової Каховки вражають гармонічним поєднанням з мальовничою природою. У сучасних умовах містечко мужніх гідробудівельників стрімко розвилося у значний промисловий, торговельний, санаторно-курортний, лікувально-оздоровчий, спортивний і культурний центр Херсонської області, стало перлиною на берегах Нижнього Дніпра», – наголосив Президент України.

У привітання з нагоди 115-ї річниці від дня заснування міста Антрацит В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що ратні й трудові подвиги, шахтарські рекорди антрацитівців знані далеко за межами Донбасу. «Сьогодні Антрацит - це сучасне, перспективне місто, яке динамічно розвивається у третьому тисячолітті», - зазначається також у вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ побажав жителям Нової Каховки та Антрацита доброго здоров`я, миру та злагоди, щастя та подальших здобутків задля блага України.