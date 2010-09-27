Грабіжник з електрошокером нападав на жінок
17:46, 27 вересня 2010Суспільство
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Наразі відомі три епізоди
Працівники карного розшуку Голосіївського районного управління МВС України у Києві затримали 33-річного киянина, який грабував жінок, використовуючи електрошокер.
Як повідомила УНІАН прес-секретар Голосіївського райвідділу міліції Юлія МУСТОШ, наразі затриманий зізнався у трьох фактах пограбування.
За словами Ю.МУСТОШ, на запитання правоохоронців, навіщо йому знадобився спецзасіб, затриманий відповів, що придбав його для захисту від бездомних собак.
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