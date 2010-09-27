Грабіжник з електрошокером нападав на жінок

Працівники карного розшуку Голосіївського районного управління МВС України у Києві затримали 33-річного киянина, який грабував жінок, використовуючи електрошокер.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Голосіївського райвідділу міліції Юлія МУСТОШ, наразі затриманий зізнався у трьох фактах пограбування.

За словами Ю.МУСТОШ, на запитання правоохоронців, навіщо йому знадобився спецзасіб, затриманий відповів, що придбав його для захисту від бездомних собак.