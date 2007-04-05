У Києві спіймали грузинського кримінального авторитета “Шалму”

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Києві під час спецоперації затримали громадянина Грузії, “злодія в законі” Д. (1973 р.н.), відомого в кримінальному середовищі на прізвисько “Шалма”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За даними прес-служби, затриманий порушив правила в’їзду іноземних громадян на територію України: під час затримання оперативники УБОЗ вилучили у Д. підробне Свідоцтво про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації.

Також у затриманого вилучено зброю для відстрілу гумових куль - пістолет “ПМР-9мм” із зарядженим магазином, пістолет “Форт-12Р” із зарядженим магазином.

В ході перевірки було встановлено, що 21 лютого 2007 року цю зброю було вкрадено з автотранспорту (за фактом крадіжки розслідується відповідна кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.)

За даними оперативників, “Шалма,” перебуваючи у Києві, очолював міжнародну організовану злочинну групу, до якої входять громадяни Грузії і України, які скоюють квартирні крадіжки та викрадення особистих речей громадян з автотранспорту.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи.