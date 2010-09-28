На Яворівському полігоні сьогодні бойові стрільби

28 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки за участю міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ у рамках третього етапу комплексу навчань з органами військового управління та військами і силами «Взаємодія-2010» відбудуться бойові стрільби.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Західного оперативного командування Олександр ПОРОНЮК, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон Львівської області) триває батальйонне тактичне навчання з особовим складом 1-го механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, кульмінацією якого стане проведення 28 вересня етапу бойової стрільби.

У заході візьмуть участь міністр оборони М.ЄЖЕЛЬ, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Григорій ПЕДЧЕНКО, командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій ВОРОБЙОВ, а також голови дев’яти обласних державних адміністрацій, що знаходяться у зоні відповідальності Західного оперативного командування.

Всього до навчання залучається близько 650 військовослужбовців, 112 одиниць військової техніки та 4 вертольоти.