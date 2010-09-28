Кабмін має намір зробити "Оріану" держпідприємством

Уряд України найближчим часом має намір реорганізувати калійний завод «Оріана» з дочірнього на державне підприємство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ сьогодні на брифінгу у Калуші (Івано-франківська обл.).

За його словами, до 15 жовтня п.р. планується підготувати всі необхідні документи, а до кінця року здійснити реорганізацію.

«Мета реорганізації – залучення інвесторів для відновлення виробництва калійних добрив на заводі, – відзначив віце-прем`єр-міністр. – Після реорганізації підприємство буде передано у підпорядкування Івано-франківської облдержадміністрації. Також планується провести відповідні тендери і пошук інвестора».

За словами В.СІВКОВИЧА, без запуску підприємства з виробництва калійних добрив неможливо буде розв`язати екологічні проблеми Калушу. На його думку, завод можна побудувати протягом двох років.

«Фінансова схема уряду за проектом відновлення заводу розроблена, – запевнив В.СІВКОВИЧ. – Залишилося зовсім небагато – політична воля. Якщо у вас в області буде Президент України і ви йому покажете, в якому стані цей завод знаходиться, думаю, до нового року зможемо розпочати реалізацію задуманого».

Нагадаємо, у 2002 році завод припинив діяльність, і на даний момент не працює. Завдяки вдалому розташуванню заводу і потужній сировинній базі у регіоні є можливість виготовляти безхлорні калійні добрива.

На даний час Україна для своїх потреб закупляє близько 300 тис. тонн таких добрив у Білорусі. Із запуском виробництва Україна зможе забезпечити себе калійними добривами кращої якості і навіть експортувати частину продукції.

Довідка УНІАН. ВАТ "Оріана" створено в 1995 році на базі колишнього хімічного концерну "Оріана". З лютого 2001 року підприємство припинило виробничу діяльність. З 1 липня 2007 року Івано-франківська облрада ініціювала передачу калійного заводу у комунальну власність області у разі його виділення з складу "Оріани". У січні 2008 року Івано-франківська ОДА ініціювала виділення калійного заводу зі складу ВАТ "Оріана" і створення на його базі державного підприємства.