Росія пустить українські кораблі на Волгу

Уряди України і Росії до кінця жовтня підпишуть угоду про порядок і умови судноплавства на внутрішніх водних шляхах. Таку думку висловив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин Єфименко на нараді з керівниками портів в Одесі, передає прес-служба Міністерства.

"На рівні міністерств двох країн відповідної домовленості вже досягнуто. Відкриття внутрішніх водних шляхів Російською Федерація для суден з українським прапором є дуже важливим кроком для нас", - зазначив міністр.

Попередньо узгоджено проект міжурядової угоди про регулювання судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці.

Результатом підписання документів стане можливість українських вантажних суден типу річка-море заходити в акваторію річок Дон і Волга через Азовське море. Планується розвивати також пасажирські перевезення.

"Ці домовленості слід розглядати як перший крок до повернення судноплавства на річках Дніпро, Десна і Прип’ять, в порти Росії і Білорусі", - зазначив голова Держадміністрації морського і річкового транспорту Сергій Крижановський.