Стоїть завдання: налагодити виробництво швидкісних потягів

Міністерство транспорту і зв`язку розраховує на виробництво швидкісних потягів на вітчизняних заводах, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Висунуто завдання: на українських вітчизняних заводах налагодити виробництво швидкісних потягів. Крюковський вагоноремонтний завод вже зробив багато у даному напрямі», - сказав міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

За його словами, одним з пріоритетних завдань міністерства у підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2010 року є запровадження швидкісного руху і закупівля рухомого складу, що дозволить розвинути швидкість понад 160 км/год.

За його словами, «Укрзалізниця» закупить десять пасажирських електропоїздів до проведення Євро-2012. Планується, що ці потяги будуть оснащені і вагонами для людей з обмеженими фізичними можливостями.

«Євро-2012 - подія, яка має стати каталізатором для нововведень у країні. Це стосується, зокрема, запровадження швидкісного руху », - сказав К.ЄФИМЕНКО.