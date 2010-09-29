Одяг подорожчає на 15-20%

Ціни на готовий одяг до кінця 2010 року збільшаться в Україну приблизно на 15-20%. Про це заявили представники компаній-імпортерів продукції легкої промисловості у коментарі proUA.

Зокрема, директор найбільшого оператора вітчизняного ринку легпрому - групи компаній "Текстиль-Контакт" Валерій Дубовий стверджує, що прямий вплив на ціну товарів легкої промисловості сьогодні має ситуація з вартістю волокна з бавовни. Ця сировина на світових біржах останнім часом зростає в ціні через неврожай бавовни в Пакистані і частково в Індії.

За його словами, більшою мірою подорожчання поки позначалося на тканинах, ціни на які вже підросли на 20-25%. Крім того, автоматично підвищуються ціни і на інші види продукції на основі бавовни: приміром, на постільну білизну, домашній текстиль (штори, халати, рушники), технічні матеріали та вироби медичного призначення (вату, марлю). Незважаючи на це, українські виробники й імпортери сподіваються, що непоганий обсяг врожаю бавовни в Китаї, Бразилії, Узбекистані і Туркменістані надалі згладить цей негативний тренд.

Дубовий вважає, що найбільше зростання цін буде спостерігатися в економ- і в середньоціновому сегменті - тобто, на масовому речовому імпорті з Китаю та Туреччини. На дизайнерський одяг ціни, швидше за все, залишаться незмінними через великий розмір маржі. Піти цим шляхом - зберегти ціну за рахунок зменшення націнки - можливо, вирішать і деякі європейські виробники брендових виробів середнього цінового сегмента.

"Навряд чи українці стануть купувати менше одягу. Швидше, при фінансових проблемах перейдуть на речі з більш низької цінової категорії ", - цитує Економічна правда.

За оцінками "Української торгової гільдії", у структурі споживчих витрат типових київських домогосподарств частка витрат на одяг становить близько 20% у загальній структурі сімейного бюджету.