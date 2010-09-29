Влада Вінниці спростовує передачу в оренду аеропорту

Вінницька обласна рада, яка є власником цілісного майнового комплексу комунального підприємства “Аеропорт Вінниця”, та Вінницька обласна державна адміністрація спростовують інформацію про передачу в оренду на 25 років комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» з першочерговим правом викупу в приватну власність.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької облдержадміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

27 вересня 2010 року “було поширено недостовірну інформацію про передачу в оренду на 25 років комунального підприємства “Аеропорт Вінниця” з першочерговим правом викупу в приватну власність”. Вінницька обласна Рада, яка є власником цілісного майнового комплексу комунального підприємства, та Вінницька обласна адміністрація спростовують цю інформацію як таку, що не відповідає дійсності, сказано у повідомленні.

Влада Вінниччини повідомляє, що Вінницька обласна рада 5-го скликання своїм рішенням від 3 вересня 2010 року № 1108 створила комісію з підготовки пропозицій щодо умов конкурсу на право оренди даного об’єкта.

«Питання передачі аеропорту в оренду, а тим більше його приватизації, депутатським корпусом не розглядались. Відтак, жодних угод з інвесторами керівництво аеропорту не укладало», - повідомила І.КРАВЧЕНКО.

За її словами, питання щодо оголошення конкурсу на право оренди може бути розглянуто на черговій сесії лише за умови позитивних висновків спеціальної комісії, а також постійних комісій обласної ради з питань приватизації і комунальної власності та з питань бюджету.

«На сьогодні остаточного рішення щодо оренди Вінницького аеропорту немає, адже навіть не оголошено конкурсу на право оренди. Робота з потенційними інвесторами ведеться на рівні переговорів. Для нас принципово важливо співпрацювати з переможцем майбутнього конкурсу виключно в рамках закону», - прокоментував голова Вінницької ОДА Микола ДЖИГА.

У свою чергу голова Вінницької обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ також заперечив будь-які чутки стосовно передачі аеропорту в оренду. «Ніяких рішень про передачу аеропорту з правом викупу не було і не могло бути. Це є комунальна власність і ми будемо передавати майно тільки в оренду, про приватизацію питання не стоїть і близько», - сказав Г.ЗАБОЛОТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня прес-служба компанії Shanti Capital Ltd розповсюдила повідомлення, що дочірнє підприємство компанії Shanti Capital Ltd (Великобританія), ТОВ “Шанті”, отримало право взяти в оренду аеропорт “Вінниця” на 25 років.

За інформацією прес-служби, про намір взяти участь у конкурсі на оренду Вінницького аеропорту представник компанії Shanti Capital Ltd Сергій ІВАНЕНКО заявив під час зустрічі з головою Вінницької обласної державної адміністрації Миколою ДЖИГОЮ в липні 2010 року. “Після низки переговорів, а також - за результатами конкурсу, дочірнє підприємство компанії - ТОВ “Шанті”, отримало право взяти аеропорт в оренду на 25 років із першочерговим правом викупу в приватну власність за умови виконання інвестиційного договору”, - зазначалося в повідомленні прес-служби.