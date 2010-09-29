У Житомирі відкрито консульство Республіки Польща

У Житомирі по вулиці Малій Бердичівській 16а відкрито консульство Республіки Польща.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у консульстві, в урочистостях з нагоди відкриття вчора пізно увечері взяли участь заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Віктор БАЛЮРКО, віце-міністр закордонних справ Республіки Польща Ян БОРКОВСКІ, Посол Республіки Польща Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ, генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК та почесний консул Республіки Польща у Житомирі Юрій ВОДЕРАЦЬКИЙ.

Згідно з даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, на території області проживає найбільша діаспора поляків в Україні: близько 49 тис. осіб (3,5% населення).

Довідка УНАН. За даними перепису населення 2001 року, найбільше поляків на Житомирщині проживає в Баранівському районі – 10,7% від загальної кількості жителів (близько 5 тис. осіб).

Місцями компактного проживання польської громади є смт. Довбиш (1925-1935рр. – польський національний район ім. Ю.Мархлевського на Житомирщині, єдиний в колишньому СРСР) та смт. Мар’янівка Баранівського району.