У Тернополі буде реконструйовано колишній ізолятор КДБ

У Тернополі буде реконструйовано музей політв’язнів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне доручення управлінню капітального будівництва облдержадміністрації дав голова ТОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

Зокрема заплановано облаштувати музейний дворик, де колись був в’язничний майданчик, вирішити питання водовідведення у приміщеннях самого музею, завершити формування музейної експозиції, друк поліграфічної продукції, яка стосується діяльності музейної установи, надати музею додаткові приміщення для зберігання фондів, встановити дорожні знаки, які б заборонили паркувати у дворику музею приватний транспорт.

«Влада докладе максимум зусиль для того, аби цей музей був гідним пам’яті тих мучеників та героїв, які боролися за волю й незалежність України. Думаю, що у цій справі байдужих не буде», – наголосив М.ЦИМБАЛЮК.

Він також подякував працівникам музею, які іноді працювали навіть на громадських засадах. «Завдяки вашим зусиллям молодь та всі зацікавлені можуть ознайомитися із трагічною сторінкою історії України, яка не підлягає забуттю. Відвідавши цей музей не можна залишитися байдужим», – зазначив М.ЦИМБАЛЮК.

Довідка УНІАН. Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів діє з 14 жовтня 1996 р. Його засновниками є Інститут національного відродження України та Тернопільська обласна спілка політв’язнів і репресованих України.

Заклад розташований у приміщенні колишнього слідчого ізолятора КДБ (28 камер). Експозиція відтворює режим утримання політичних в’язнів, методи допитів, умови перебування політичних ув’язнених у таборах.