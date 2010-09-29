Посол США вперше відвідав Севастополь

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ сьогодні ознайомився з ходом реалізації у Севастополі програми уряду США із навчання англійській мові.

Як передає кореспондент УНІАН, Дж.ТЕФФТ уперше побував у Севастополі. При цьому він відвідав одну із 15 шкіл міста, на які поширюється згадана програма.

«Я приїхав підтримати програму навчання англійській мові. Думаю, це хороший почин... Ми вважаємо, що англійську мову сьогодні дуже важливо знати кожному: це мова бізнесу, мова комунікацій, і одна з головних мов у світі», - сказав американський дипломат, підкресливши, що планує «ще не один раз побувати у Севастополі».

У Севастополі до реалізації урядової програми США з навчання англійській мові залучені 60 старшокласників із малозабезпечених сімей. З листопада минулого року вони вивчають англійську в рамках даної програми, а також беруть участь у тренінгах із формування лідерських якостей. Програма розрахована на два роки.