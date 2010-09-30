Кандидатури головних бухгалтерів слід узгоджувати з Нацбанком

Призначення голів правлінь і головних бухгалтерів банків із 1 жовтня 2010 року повинні бути узгоджені з комісією Національного банку України (НБУ) з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Про це йдеться в листі регулятора №41-117/4586-16711 від 29 вересня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Рішення щодо узгодження кандидатів на посади голови правління і головного бухгалтера банку по всіх банках України ухвалюється комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків», - йдеться в документі.

На сьогоднішній день Комісія НБУ узгоджує кандидатури на керівні посади в банках 1 і 2 групи, а також банках Київської області. Керівництво банків 3-4 групи затверджують територіальні управління Нацбанку.

Регулятор нагадує, що згідно з чинним законодавством, голова правління й головний бухгалтер банку вступають на посаду після надання відповідної письмової згоди Національним банком України й повинні обов`язково мати попередній досвід керівної роботи в банках.