УСПП і РСПП підписали договір у Єкатеринбурзі

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) підписали договір про створення Координаційної ради російсько-українського міжрегіонального економічного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, документ було підписано в Єкатеринбурзі під час Уральського форуму російсько-української співпраці.

Діяльність Координаційної ради буде спрямована на поглиблення російсько-української міжрегіональної співпраці. Сторони працюватимуть над розвитком коопераційних зв`язків із метою виробництва високорентабельних, конкурентноздатних видів продукції, обмінюватимуться досвідом та інформацією, ініціюватимуть й підтримуватимуть спільні проекти в науково-технічному напрямку, сфері промисловості, будівництві інфраструктури, сільськогосподарському секторі тощо.

Як постійно діючий виконавчий орган Координаційної ради в Єкатеринбурзі працюватиме бюро Координаційної ради російсько-українського міжрегіонального економічного співробітництва. Аналогічний виконавчий орган буде створено в Україні.