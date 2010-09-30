Азаров у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом

30 вересня прем’єр-міністр України Микола Азаров перебуватиме з офіційним візитом у Республіці Польща, повідомляє Урядовий портал.

Програмою візиту передбачене засідання Комітету у справах підготовки до Євро-2012 під головуванням прем’єр-міністра України та голови Ради Міністрів Республіки Польща Дональда Туска, за підсумками якого буде підписано ряд двосторонніх документів.

Також планується, що Микола Азаров проведе зустрічі з головою Ради Міністрів Польщі, президентом країни та віце-маршалком Сейму.

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Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час візиту до Польщі підпише дорожню карту спільних заходів українських та польських властей в рамках підготовки до Євро 2012, повідомив вчора журналістам у Варшаві український віце-прем’єр Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він сказав, що карта включатиме перелік найважливіших питань, які необхідно державам вирішити на двосторонньому рівні, назвавши серед них, візові питання та організацію ефективного перетину кордону між Польщею та Україною.

Віце-прем’єр, котрий сьогодні також відвідав місце будівництва Національного стадіону у Варшаві, зауважив, що держави зараз більше переходять до вирішення організаційних, а не будівельно-інфраструктурних питань. Він додав, що на засіданні міжурядового комітету по Євро-2012 також буде підбито підсумки двосторонньої співпраці в цьому проекті.