У Британії арештували банду хакерів: серед них - вихідці з України

У Великій Британії заарештовані комп`ютерні хакери за підозрою у крадіжці мільйонів фунтів з банківських рахунків. Вони виявилися вихідцями з України, Латвії, Грузії, Білорусі та Естонії.

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомили джерела в британських правоохоронних органах.

Затримано 20 осіб. Всі вони іммігранти з країн колишнього СРСР, що постійно проживають у Великій Британії.

Затриманих підозрюють у шахрайстві, результатом якого стала крадіжка мільйонів фунтів стерлінгів з рахунків вкладників найбільших британських банків.

Назви фінансових інститутів, які були мішенями хакерів, також стали відомі. Це HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays і Lloyds TSB, передає Бі-Бі-Сі.

Поки вдалося встановити факт крадіжки 6 млн. фунтів стерлінгів (близько 9 млн. доларів). Проте загальна сума викраденого, на думку слідчих, набагато більша. Представник Скотленд-Ярду заявив, що розмір викрадених сум, швидше за все, значно зросте у міру просування розслідування.

Слідство вважає, що банда займалася шахрайством у Великій Британії з 13 жовтня 2009 року по 28 вересня 2010 року.

Злочинці використовували вірус ZeuS, яким їм вдалося заразити тисячі комп`ютерів у Великій Британії. Ця програма викрадала паролі, необхідні для отримання доступу до особистих банківських рахунків через інтернет. Заволодівши цими даними, шахраї непомітно знімали гроші з рахунків.

З числа затриманих вісьмом висунуто звинувачення у змові з метою шахрайства і відмиванні грошей, двом - тільки звинувачення у змові з метою шахрайства. Вони залишаються під вартою і сьогодні мають вперше з`явитися перед Вестмінстерським магістратським судом Лондона. Ще дев`ять осіб були заарештовані у цій самій справі, але відпущені під заставу. Вік затриманих - від 23 до 34 років, відзначає NEWSru.