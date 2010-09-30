Список найпопулярніших підробок поповнять противірусні ліки?

Найближчим часом в Україні з`явиться багато підробок противірусних препаратів. Про це в інтерв`ю тижневику «Коментарі:» заявив директор Агентства медичного маркетингу Юрій ЧЕРТКОВ.

За словами експерта, привабливість цих препаратів для фальсифікаторів полягає у неможливості довести, що саме прийом препарату допоміг уникнути гострого респіраторного захворювання.

Зараз, загальна частка фальсифікованих лікарських засобів в Україні складає не більше 5%, зазначив Ю.ЧЕРТКОВ. Найбільш популярними у фальсифікаторів є антибіотики і гормональні препарати. За статистикою, частка фальсифікату в цих сегментах становить близько 42% і 20% відповідно. Надходить він переважно з Росії, Китаю та Індії. «При цьому претензій до митних органів не виникає, оскільки перевірити препарати реально лише у спеціальних лабораторіях за допомогою детального хіміко-фармацевтичного аналізу», - пояснив Ю.ЧЕРТКОВ.

Довідка УНІАН. За вісім місяців поточного року Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів було виявлено і заборонено 309 серій 69 найменувань неякісних препаратів. (Протягом 2009 року ця статистика складала 99 серій 69 найменувань препаратів). Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 7140, що пропонує внести зміни до деяких законів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.