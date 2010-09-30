У Донецьку викрали працівника органів юстиції

Сьогодні в Донецьку невідомі викрали працівника органів юстиції та відвезли в невідомому напрямі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що о 8.40 до Київського райвідділу міліції Донецька надійшло повідомлення про те, що невідомі особи в одному з підземних паркінгів насильно усадили в автомобіль чоловіка і відвезли в невідомому напрямі.

Як вдалося встановити, викраденим є працівник органів юстиції Донецької області. Міліцією негайно було введено план «Перехоплення», вживаються всі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження викраденої особи і затримання зловмисників.