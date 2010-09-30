На Волині, після 22 років будівництва, відкрили райлікарню

На Волині відкрили центральну райлікарню, яку будували 22 роки. У лікувальному закладі, що функціонує у Любомлі облаштовано два останні відділення - педіатричне та терапевтичне.

В урочистостях з нагоди відкриття лікарні взяв участь голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК, інформує прес-служба Волинської ОДА.

Як зазначено в повідомленні, у 2007 році було введено в експлуатацію поліклініку; через рік - відкрито приймальне, пологове, гінекологічне, хірургічне та реанімаційне відділення; тепер – педіатричне та терапевтичне. Тепер у райцентрі повноцінно функціонує центральна лікарня. Нині там ведеться будівництво котельні.

Завершення будівництва лікарні відбулося завдяки надходженню державної субвенції двома траншами загальною сумою 4,1 млн. грн.

„Будівництво розпочато ще у 1988 році. У ті часи було надзвичайно важко, - повідомив голова облдержадміністрації. – Але ми витримали цей період. В об’єкт вкладено великі гроші, як державні, так і благодійників. Маємо результат спільної з вами робити - народну медичну установу”.