Експерти прогнозують стрибок євро до 11,17 гривень

Зростання вартості євровалюти на міжнародному ринку FOREX носить спекулятивний характер, і в найближчі місяць-два може зрости на 1,5-2,7% до рівня 1,3830-1,4000 на фоні очікування нових стимулюючих заходів ФРС США. В Україні в цьому разі середній курс продажу готівкового євро становитиме 11,03-11,17 грн. за євро.

Про це йдеться у повідомленні інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, переданому агентству УНІАН.

При цьому у повідомленні наголошується, що до кінця поточного року спекулятивний попит на єдину європейську валюту скоротиться, і курс матиме тенденцію до зниження.

За інформацією центру, валютна пара EUR/USD на ринку FOREX з початку вересня зросла на 7,5% - до рівня 1,3630. Макроекономічна статистика в США за серпень виявилася помірно позитивною. Проте темпи зростання ВВП країни продовжують сповільнюватися, і в четвертому кварталі, ймовірно, становитимуть 1,4%. Індекс споживчої довіри у США за вересень знизився до 48,5, тоді як прогнозне значення становило 52,5. «Це підвищує ймовірність того, що центральному банку США все ж доведеться вживати нових заходів щодо підтримки фінансового сектору» - зазначається у повідомленні.

Крім того наголошується, що у період невизначеності і нестабільності у світовій фінансовій системі, зокрема, через уповільнення темпів зростання світової економіки, інвестори все більше розглядають золото як актив-сховище і збільшують вкладання у цей метал. Основна фаза зростання золота, за оцінками експертів FOREX CLUB в Україні, вже пройшла, і на даний момент ціна дорогоцінного металу становить 1 312 доларів за тройську унцію. «Очікується, що вартість золота в найближчі місяць-півтора на світовому ринку підвищиться ще на 1,8% - до рівня 1 335 доларів за тройську унцію. В Україні у цьому разі курс продажу одного грама золота зросте з 355,6 грн. до 363 грн. Після цього можлива корекція ціни на золото вниз, проте вона не буде істотною. До кінця року вартість золота, ймовірно, повернеться до своїх досягнутих максимумів» - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що американські фондові індекси продовжують зростати на фоні позитивної статистики у США у вересні, а також на очікуваннях нових заходів стимулювання фінансового сектору. За прогнозами експертів, індекс Доу-Джонса до кінця поточного року може зрости на 4% - до рівня 11 266. Український фондовий ринок за цих умов також показуватиме помірно висхідну динаміку, а індекс UX підвищиться до рівня 2 070, що на 5% вище поточного рівня.

«З урахуванням уповільнення темпів зростання світової економіки, істотних підстав для підвищення вартості нафти немає. Проте існують побоювання з приводу того, що через можливе додаткове вливання ліквідності в економіку США, ціна даного активу може почати підвищуватися. Очікується, що вартість нафти марки Brent до кінця року зросте на 4,3% - з рівня 80,5 долари за барель до 84 доларів за барель. Ціна бензину марки А-95 в Україні у такому разі може підвищитися до 7,70 грн. за 1 літр», - вважає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.