«Викрадений» сьогодні чиновник знайшовся: він просто узяв лікарняний

Працівник органів юстиції Донецької області, про викрадання якого сьогодні повідомили в ГУ МВС України в Донецькій області, згідно інформації міліції, яка ще перевіряється, вийшов на зв`язок і повідомив, що викрадання не було. Про це "ОстроВ" розповів начальник Київського РОДВ Донецька Сергій Келлер.

"Він (співробітник органів юстиції – "ОстроВ") подзвонив своєму безпосередньому начальникові і сказав, що його ніхто не викрадав, що це батьки просто перехвилювалися, передали помилкову інформацію. Сам він нібито на лікарняному і на роботу ходити поки не буде", - повідомив начальник райвідділу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відділ зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області розповсюдив дані про викрадення невідомими працівника органів юстиції.

У повідомленні зазначалося, що о 8.40 до Київського райвідділу міліції Донецька надійшло повідомлення про те, що невідомі особи в одному з підземних паркінгів насильно усадили в автомобіль чоловіка і відвезли в невідомому напрямі.

Також повідомлялося, що міліцією негайно було введено план «Перехоплення», вжиті всі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження викраденої особи і затримання зловмисників.