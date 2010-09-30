У Керчі 55 суден не вийшли у море

У Керчі (АР Крим) через негоду не вийшли у море 55 суден.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Керченський міський портал.

За даними порталу, через негоду і сильний вітер капітани суден вирішили перечекати шторм на якірних стоянках.

За даними оперативного чергового морського рятувального координаційного центру, на рейді біля входу і виходу в Керченську протоку зібралося 55 суден. Крім того, через сильне хвилювання на морі не відправляється пором Крим-Кавказ.

Швидкість вітру на даний час досягає 16 м/с, пориви - до 20 м/с. Хвиля у протоці досягає 1,5 метрів.

"Капітани вважають, що краще кинути якір на час шторму недалеко від берега, і чекають гарної погоди, щоб продовжити плавання", - повідомляє портал.