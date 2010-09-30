Держава триматиме стан освіти на особливому контролі

Держава і надалі триматиме на особливому контролі стан та проблеми освітянської галузі, адже Президент України та уряд вбачають у розвитку освіти один із головних гуманітарних пріоритетів держави.

На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ, виступаючи на урочистій церемонії нагородження працівників освіти відзнаками Кабінету міністрів України з нагоди Дня працівників освіти, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

«У житті сучасної держави освіта є провідною сферою, відповідальною за формування людського капіталу, який відіграє стратегічну роль для розвитку економіки та конкурентоспроможності країни в цілому», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він підкреслив, що, незважаючи на певні труднощі із наповненням бюджету, уряду вдалося забезпечити стабільну виплату зарплати освітянам, і запевнив, що держава і надалі буде тримати на особливому контролі стан та проблеми освітянської галузі.

За словами віце-прем’єра, уряд готовий до конструктивного діалогу щодо державної підтримки ініціатив, спрямованих на поліпшення системи освіти, інвестиційних, економічних умов діяльності навчальних закладів.

В.ТИХОНОВ від імені Кабінету міністрів вручив нагороди уряду кращим освітянам.