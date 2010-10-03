У лісі під Києвом знайшли хлопчика, який заблукав: він «вдало сховався»

На Київщині знайшли п’ятирічного хлопчика, який учора заблукав у лісі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, 2 жовтня до чергової частини міліції звернувся 38-річний киянин, який повідомив, що вдень в урочищі «Конча-Заспа» під час збирання грибів загубився його п’ятирічний син. Самостійні пошуки дитини не дали результату, тому батьки вирішили звернутися до міліції.

Як встановили правоохоронці, батьки разом з трьома неповнолітніми дітьми приїхали на відпочинок до Конча-Заспівського лісництва, встановили там намет та розташували тимчасовий табір. Через декілька годин хлопчикам набридло збирати гриби й вони почали грати у схованки. Найменший, Дмитро, так захопився грою, що відбіг занадто далеко. Згодом дорослі зрозуміли, що дитина в небезпеці.

Для розшуку малолітнього хлопчика негайно за сигналом «Тривога» було зібрано особовий склад Київського гарнізону міліції, Головного управління МВС у місті Києві, рятувальників МНС, військовослужбовців внутрішніх військ МВС, курсантів та місцевих працівників лісопаркового господарства. Півтори тисячі правоохоронців прочісували ліс у пошуках дитини. Операцією керував особисто начальник ГУ МВС у м.Києві генерал-лейтенант міліції Олексій КРИКУН.

Пошуки продовжувалися всю ніч, і 7.45 у кварталі Конча-Заспівського лісництва дитину було знайдено у задовільному стані. Хлопчик спав під деревом, він сильно змерз. У даний час дитина перебуває в лікарні.

Керівництво столичної міліції висловлює окрему подяку місцевим жителям, які добровільно цілу ніч брали участь у пошуках дитини.