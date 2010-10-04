У зіткненні маршрутки і вантажівки загинули 6 людей
08:56, 04 жовтня 2010Суспільство
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ДТП на Донеччині
У Донецькій області зіткнулися вантажівка й пасажирський мікроавтобус.
На 675-му км автодороги "Київ-Харків-Довжанський" поблизу с. Селезнівка Донецької області в ніч проти понеділка сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса "Mercedes" (перевозив 18 пасажирів) з вантажним автомобілем "МАЗ". Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок ДТП загинули 6 і постраждали 12 людей, яких із травмами різної тяжкості госпіталізували до міської лікарні м. Слов`янськ. За фактом ДТП триває розслідування. На місці події працювала оперативна група ГУ МНС у Донецькій області.
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