Жінку-оператора затягло у механізм глинозмішувача

На одному із підприємств Яворівського району Львівщини трагічно загинула 47-річна жінка-оператор виробничої дільниці підприємства, яку затягло у механізм глинозмішувача.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, у виробничому цеху підприємства у глинозмішувачі було виявлено тіло жінки, яка працювала оператором виробничої дільниці.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що «на оглядовому вікні глинозмішувача відсутній кінцевик, який автоматично вимикає глинозмішувач при відкритому оглядовому вікні».