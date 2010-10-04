Жінку-оператора затягло у механізм глинозмішувача
20:59, 04 жовтня 2010Суспільство
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Трагедія на Львівщині
На одному із підприємств Яворівського району Львівщини трагічно загинула 47-річна жінка-оператор виробничої дільниці підприємства, яку затягло у механізм глинозмішувача.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, у виробничому цеху підприємства у глинозмішувачі було виявлено тіло жінки, яка працювала оператором виробничої дільниці.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що «на оглядовому вікні глинозмішувача відсутній кінцевик, який автоматично вимикає глинозмішувач при відкритому оглядовому вікні».
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