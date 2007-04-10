Мороз хоче влаштувати Гриценку ”дуже специфічну процедуру”

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ має намір звернутися до Кабінету Міністрів з пропозицією направити до парламенту подання щодо звільнення Анатолія ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на пленарному засіданні ВР.

О.МОРОЗ зазначив, що зробить такий запит до уряду у зв’язку з тими пропозиціями, які лунали від народних депутатів України. Крім того, він наголосив, що відповідний протокольний запит підпише уже сьогодні.

О.МОРОЗ також нагадав, що процедура розгляду цього питання у Верховній Раді є дуже специфічною і вона виписана у Регламенті ВР. «Спочатку визначиться Кабінет Міністрів, а потім будемо визначатися і ми», - сказав голова парламенту.