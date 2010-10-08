Депутат ВР V cкликання отримав строк за хабарі

До кримінальної відповідальності за хабарництво притягнуто начальника Української державної насіннєвої інспекції Міністерства аграрної політики України, колишнього депутата місцевих рад і народного депутата Верховної Ради України V скликання Сергія ЧМИРЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, високопосадовець організував корупційний механізм, за яким керівники підлеглих йому регіональних інспекцій мали сплачували хабарі за вирішення кадрових питань, за перебування на посаді, а також за продовження термінів державної служби.

У грудні 2009 року спецслужбою припинено корупційну діяльність 48-річного чиновника. Зловмисника затримали у центрі столиці в одному з ресторанів «на гарячому» - під час одержання чергового хабара в 5 тис. дол. від підлеглого. У ході слідчих дій під час обшуку робочого кабінету було вилучено ще 150 тис. грн. та 17 тис. дол.

Згідно з вироком Солом`янського районного суду Києва, С.ЧМИРЯ визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та засуджено до позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна. Екс-чиновника також позбавили першого рангу державного службовця і заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік і 6 місяців.

Разом з тим, за даними СБУ, зважаючи на багаторічний трудовий стаж засудженого, державні нагороди (орден Святого Володимира VІ ступеня, заслужений працівник сільського господарства України), вчені ступені доктора економічних та кандидата сільськогосподарських наук, Апеляційний суд Києва пом’якшив вирок. C.ЧМИРЯ звільнили від відбування основного покарання у колонії, призначивши випробовування з іспитовим строком на 2 роки, а також виключили посилання про конфіскацію майна засудженого.