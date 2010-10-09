В Одеській опері знайшли розкрадання в особливо великих розмірах

Співробітники Державної служби з боротьби з економічними злочинами Одеського обласного управління міліції виявили в Одеському Національному академічному театрі опери і балету факти розкрадань грошових коштів в особливо великих розмірах.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області Віктор МІРОШНИЧЕНКО.

З урахуванням цього порушено кримінальну справу, уточнив він, «співробітники ДСБЕЗ вилучають фінансово-господарську документацію за 2008-2009 роки, щоб здійснити перевірку діяльності деяких посадовців цієї установи».

“При цьому, розслідування в рамках кримінальної справи не відіб‘ється на функціонуванні самого театру”, - додав В.МІРОШНИЧЕНКО.