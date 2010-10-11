Із затонулого біля Керчі судна врятували 9 людей, ще трьох шукають

Із затонулого біля берегів Керчі судна врятовано 9 осіб, ще трьох шукають.

Про це передає Керченський міський портал.

За інформацією Морського координаційно-рятувального центру м. Керчі, в рятувальних роботах задіяно МНС міста, морський рятувальний загін, фахівців з Феодосії і Сімферополя. Торговий і рибний порти направили рятувальні буксири.

Станом на 10.50 з води було піднято 9 чоловік. Шукають ще трьох. Всі люди знаходяться на буксирах.

Як повідомляв УНІАН, судно «Василий» з 12 моряками на борту, серед яких 10 росіян і 2 українці, зазнало аварії в ніч на 11 жовтня біля побережжя Керченського півострова Криму через шторм у Чорному морі.

За даними Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій, судно йшло під прапором Монголії з вантажем металу.