Злочинне угруповання підозрюється в 30 тяжких злочинах

У Вінницькій області затримано організоване злочинне угрупування у складі 15 осіб, які підозрюються у скоєнні близько 30 тяжких злочинів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у березні 2010 року у Вінниці в квартирі на першому поверсі було знайдено мертвим 61-річного приватного підприємця, який загинув від численних тілесних ушкоджень. У квартирі був повний безлад. Слідчо-оперативна група встановила, що злочинці спочатку катували чоловіка, щоб він сказав, де ховав цінності. Не отримавши відповіді, злочинці самі взялися шукати цінні речі, й забрали ювелірні прикраси і гроші.

Вбитий, лікар за освітою, проживав один. Отримавши необхідні дозволи, він здійснював торговельну діяльність на дому товарами інтимного характеру.

До роботи з розкриття тяжкого злочину, що знаходиться на особистому контролі начальника УМВС, була залучена вся міська міліція, її організацію взяв на себе обласний відділ з розкриття вбивств.

У цей же період часу слідчі займалися документуванням і викриттям у вчиненні низки небезпечних, резонансних злочинів організованої злочинної групи, на рахунку якої численні грабежі, розбійні напади на квартири громадян з метою заволодіння цінностями, крадіжки з офісів. Частина активних членів угруповання, що налічувало близько 15 осіб, на той момент вже була затримана. Більшість членів банди - наркомани та раніше засуджені особи.

У результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, що кілька членів цієї групи готували розбійний напад на квартиру лікаря. Ці люди неодноразово приходили до потерпілого, цікавилися його способом життя, звичками, матеріальним становищем, але не встигли скоїти злочин.

Оперативним шляхом вдалося вийти на одного з членів банди, який на той момент знаходився у розшуку. З’ясувалося, що саме він разом зі спільником потай реалізував злочинний план інших членів ОЗУ. Підозрюваних затримано на території Київської області.

На даний момент цих осіб та решту учасників банди, на рахунку якої близько 30 тяжких злочинів, заарештовано.