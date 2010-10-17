Відкрилась дитяча телестудія

Громадська організація «Дитяче телевізійне творче об’єднання «mini TV» у Вінниці відкрило дитячу студію.

Як повідомила кореспонденту УНІАН директор ГО «Дитяче телевізійне творче об’єднання «mini TV» Ірина БОНДАРЧУК-ПОЛТАВЕЦЬ, це є друга офіційно зареєстрована в Україні студія.

Загалом організація об’єднала близько 50 дітей різного віку, які вже більше року опановують ази тележурналістики.

За цей період діти створили низку соціальних проектів, які були переможцями різноманітних конкурсів. «За цей рік наші діти створили та показали Україні свої соціальні проекти. Було завдання – зробити певну відеороботу з будь-якого напрямку і діти виявили бажання створити соціальну рекламу і ролик «Не може заснути малюк». Він вийшов в ефірі на День захисту дітей», - розповіла І.БОНДАРЧУК-ПОЛТАВЕЦЬ.

Суть ролика полягає у тому, що маленька дівчинка не може заснути із будь-якою зі своїх іграшок і лише, коли прийшла мама – дитинка заснула, а далі на екрані з’являється напис: «В України 32 тисячі дітей, які не можуть заснути… Вони чекають свою маму!»

Під час презентації дитячої студії були продемонстровані роботи дітей, які із задоволенням розповідають про свої захоплення. «Я обрала для себе напрямок телеведучої і навчаюсь тут вже другий рік. Я планую пов’язати свою майбутню професію саме із журналістикою», - розповіла 16-річна школярка Ангеліна ЦЕХУН.

Відвідала захід завідуюча відеомонтажної лабораторії, викладач дитячої телестудії «Юнь» Київського палацу дітей та юнацтва, головний режисер Фестивалю «Кришталеві джерела» Олена ЗЕЛЕНСЬКА, яка відзначила професіоналізм дитячих робіт. Вона також подарувала на честь відкриття дитячої студії ляльку-берегиню та навчальну літературу.