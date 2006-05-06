У Києві побилися любителі маріхуани і представники УНА-УНСО

Міліція затримала п’ятьох осіб, які сьогодні вчинили бійку у Києві на Михайлівській площі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України

у місті Києві, бійка сталася близько 15-ї години між представниками УНА-УНСО

та особами, які виступають за легалізацію легких наркотиків. За інформацією

ЦГЗ, з обох сторін було близько 200 осіб. Спочатку вони висловлювали на адресу

один одного образливі слова, а потім інцидент переріс у бійку.

Співробітники міліції, які чергували на площі, швидко локалізували конфлікт, у

якому вже на той момент учасники бійки застосовували димові шашки. Затриманих

доставлено до Шевченківського райвідділу міліції столиці, складено

адміністративний протокол за вчинення хуліганських дій та непокору

співробітникам міліції.

Крім того, у ЦГЗ зазначили, що починаючи з 6 травня і до 10 травня включно

столична міліція у зв’язку зі святами переходить на посилений режим охорони

громадського порядку, у зв’язку з чим у зазначені дні в місті на патрулюванні

вулиць буде задіяно близько 1300 співробітників міліції.