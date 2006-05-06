У Києві побилися любителі маріхуани і представники УНА-УНСО
Міліція затримала п’ятьох осіб
Міліція затримала п’ятьох осіб, які сьогодні вчинили бійку у Києві на Михайлівській площі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України
у місті Києві, бійка сталася близько 15-ї години між представниками УНА-УНСО
та особами, які виступають за легалізацію легких наркотиків. За інформацією
ЦГЗ, з обох сторін було близько 200 осіб. Спочатку вони висловлювали на адресу
один одного образливі слова, а потім інцидент переріс у бійку.
Співробітники міліції, які чергували на площі, швидко локалізували конфлікт, у
якому вже на той момент учасники бійки застосовували димові шашки. Затриманих
доставлено до Шевченківського райвідділу міліції столиці, складено
адміністративний протокол за вчинення хуліганських дій та непокору
співробітникам міліції.
Крім того, у ЦГЗ зазначили, що починаючи з 6 травня і до 10 травня включно
столична міліція у зв’язку зі святами переходить на посилений режим охорони
громадського порядку, у зв’язку з чим у зазначені дні в місті на патрулюванні
вулиць буде задіяно близько 1300 співробітників міліції.