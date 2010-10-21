У Полтаві побиття 13-річної дівчинки однолітки зняли на відео.

Про це сьогодні журналістfv повідомили в прес-центрі УМВC України в Полтавській області.

За їхніми даними, «автор» відео - учень 6-го класу, «герої» - троє дівчат 13-ти, 14-ти і 16-ти років. У прес-центру уточнили, що в Полтаві серед білого дня підлітки влаштували з’ясування відносин недалеко від однієї зі шкіл. 13-річній дівчинці, яка впала на коліна, були завдані численні удари її 14-річною подружкою, ученицею 9-го класу. Поряд стояла 16-річна учениця професійно-технічного училища, яка примушувала жертву витирати її взуття. Все це тривало близько 15 хвилин і супроводжувалося нецензурною лайкою, образами, а також сміхом і гучними коментарями з боку так званих глядачів, яких зібралося немало.

При цьому страждання дівчини однокласники й старшокласники цієї ж школи знімали на мобільні телефони. Ніхто з них не заступився й не зупинив знущання. Побачивши побиття, втрутилися лише дорослі.

Нейрохірург Полтавської дитячої міської клінічної лікарні Сергій ОНИЩЕНКО розповів, що до нього в хірургічне відділення дівчинка була доставлена у важкому стані. Обличчя її було в синцях, із носа текла кров. Вона потребувала не лише допомоги лікаря, але й допомоги психолога. Діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку й перелом кісток носа.

Міліція з`ясувала, що стало причиною виникнення конфлікту між підлітками. За словами мами потерпілої, подруги звинуватили її в крадіжці мобільного телефону. «Вони вимагали з мене гроші, - пояснила ситуацію сама дівчинка. - Спочатку сказали, щоб я принесла їм 500 гривень, пізніше – 250. У мене не було таких грошей».

Міліція запевняє, що винних у побитті буде покарано.