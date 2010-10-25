МНС хоче зустрічати зиму разом з армією і міліцією

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій мають намір розв’язувати питання осінньо-зимового періоду, задіявши особовий склад і техніку Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра з надзвичайних ситуацій Віталій РОМАНЧЕНКО на брифінгу в Києві в п`ятницю.

"Нами відпрацьована комплексна програма взаємодії усіх силових засобів, які є на території України і які володіють особовим складом і технікою. Це Міністерство оборони, це Міністерство внутрішніх справ, частково Прикордонні війська, це стосується також лісгоспу, водного господарства, з питань надання допомоги у локалізації, комплексному підході до розв’язання цих проблем", - сказав він.

За його словами, в осінньо-зимовий період в Україні очікуються снігопади і паводки, і МНС готове до дій за таких умов, триває підготовка інженерної спеціальної техніки, пересувних електростанцій.

Як сказав В.РОМАНЧЕНКО, особливу увагу в МНС надають попередженню аварій у системах життєзабезпечення, а також на залізничному транспорті.

У свою чергу, начальник Державної інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки Василь СТОЄЦЬКИЙ додав, що МНС активно працює над перевіркою готовності облдержадміністрацій до осінньо-зимового сезону.