Тимошенко: в Україні спостерігається "цинізм статистики"

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про «цинізм статистики» в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на прес-конференції у Житомирі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, перед поїздкою на Житомирщину вона детально ознайомилася із статистичними показниками, що характеризують стан соціально-економічного розвитку регіону.

«І перше, що мене вразило і вразило досить сильно - я зрозуміла, що взагалі таке слово, як державна статистика, вже не має ніякого значення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що проаналізувала стан інфляції, яка була в Житомирській області за вересень цього року. "Я думаю, що ви можете бути прекрасними аналітиками на цю тему, тому що ви кожен день купуєте те, що вам потрібно для родин. Так от, я хочу проінформувати вас про те, що житомирська статистика (а вона, можливо, якась особлива) показала, що за вересень місяць 2010 року ціни в Житомирській області зросли на два з невеличким відсотка", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера «Батьківщини», на її переконання «є цинізм сьогодні житомирської й загальноукраїнської статистики». «Я думаю, що всі переконалися в тому, що за вересень місяць цього року мінімум у півтора-два рази зростали всі ціни на всі продукти харчування, на всі без винятку товари, які купують люди - на одяг, на взуття у півтора- два рази», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.