Тимошенко: уряд нездатний професійно підготувати бюджет

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що відсутність проекту держбюджету на 2011 рік свідчить про нездатність уряду професійно його підготувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора на прес-конференції у Житомирі.

"Чому не подали держбюджет на 2011 рік? Вже пропущено фактично два місяці, вони мусили в уряді подати його на затвердження ще у вересні. Нема бюджету тому, що вони в уряді професійно не можуть його звести, не можуть спланувати бюджет з дефіцитом, який буде мати цивілізований обґрунтований рівень", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.