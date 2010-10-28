Четверо дітей отруїлися газом у Києві

Вчора о 19.10 у Солом’янському районі Києва у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житловому будинку внаслідок отруєння природним газом постраждали чотири дитини (дві дитини 2007 р.н., 2005 і 2010 р.н.).

Як повідомляє прес-служба МНС, дітей у стані легкого ступеня важкості госпіталізовано до лікарні „Охматдит”. За фактом події проводиться розслідування.