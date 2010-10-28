Fitch прогнозує зміцнення гривні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання ВВП в Україні за підсумками 2010 р. на рівні 5%, за підсумками 2011 р. – 4,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційних матеріалах, розданих сьогодні на щорічній конференції Fitch Ratings в Україні.

За прогнозами Fitch, середньорічна інфляція в Україні за підсумками цього року становитиме близько 10%, в 2011 р. – 10,8%.

Також Fitch прогнозує деяке зміцнення курсу національної валюти по відношенню до долара США. Так, за прогнозами рейтингового агентства, середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2010 р. становитиме 7,84 грн./дол., у 2011 р. – 7,7 грн./дол.

Обсяг золотовалютних резервів Національного банку України, за прогнозами Fitch, на кінець поточного року становитиме 34,1 млрд. доларів, на кінець 2011 р. – 42 млрд. доларів. Загальний зовнішній борг України на кінець цього року очікується на рівні 78% (до ВВП), 2011 р. – 74,5% (до ВВП). Загальний борг держави - 27,8% (до ВВП) у 2010 році та 27,6% - у 2011 р.

Fitch чекає, що номінальний ВВП України на кінець 2010 року становитиме 140,9 млрд. доларів, за підсумками 2011 р. – 164,9 млрд. доларів.

Дефіцит рахунку поточних операцій у 2010 році очікується рейтинговим агентством на рівні 0,9% до ВВП, у 2011 р. – 1,8% до ВВП.