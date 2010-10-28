Броварам обіцяють тролейбусну лінію до Києва

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК обіцяє наступного року розпочати підготовку технічної документації, необхідної для будівництва тролейбусної лінії Бровари – Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам після відкриття центральної районної поліклініки у Броварах.

«Мені прем’єр-міністр дав завдання – підготувати технічне обгрунтування цього проекту, і в 2011 році будуть знайдені кошти, щоб побудувати тролейбусну лінію, щоб мешканцям Броварів було зручно добиратися до Києва», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.