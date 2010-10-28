Київрада віддала СБУ 5 гектарів столичної землі
18:56, 28 жовтня 2010Суспільство
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Київрада відвела Службі безпеки України 4,85 га землі у Голосіївському районі столиці, на вулиці Трутенка, 3, для будівництва житлового комплексу.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради. За нього проголосували 74 депутата.
Земля передана у постійне користування. На цей час ділянка забудована будівлями і спорудами, які перебувають в оперативному управлінні СБУ.
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